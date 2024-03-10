ГИБДД Казани: «Халатность пешеходов и водителей приводит к ДТП»

Сотрудники Госавтоинспекции Казани рассказали об основных причинах ДТП с участием пешеходов.

В список частых нарушений, которые допускают пешеходы, попали переход проезжей части в неположенном месте и пересечение дороги без оглядки по сторонам. Ведомство также отметило, что пешеходы часто, видя, что первый ряд автомобилей их пропускает, переходят дорогу, не убедившись в безопасности маневра.

Водителям советуют не игнорировать знак «Пешеходный переход», снижать скорость на перекрестках и пешеходных переходах и уступать дорогу пешеходам, когда те переходят дорогу на разрешающий сигнал светофора.

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Нафиса Миннехузина