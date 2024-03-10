В Набережных Челнах запустили новый маршрут автобусов №10
Сегодня в Набережных Челнах начал работу новый автобусный маршрут №10, который проходит по всему городу, включая проспект Сююмбике.
Автобусы большой вместимости марки НЕФАЗ отправляются по новому маршруту каждые 10—20 минут в зависимости от времени суток. Об этом сообщили в администрации города.
Маршрут №10 протяженностью 29 километров запущен благодаря поддержке президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова.
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