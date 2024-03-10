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В Набережных Челнах запустили новый маршрут автобусов №10

14:35, 10.03.2024

Сегодня в Набережных Челнах начал работу новый автобусный маршрут №10, который проходит по всему городу, включая проспект Сююмбике.

Автобусы большой вместимости марки НЕФАЗ отправляются по новому маршруту каждые 10—20 минут в зависимости от времени суток. Об этом сообщили в администрации города.

Маршрут №10 протяженностью 29 километров запущен благодаря поддержке президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова.

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Нафиса Миннехузина
ОбществоАвто Татарстан
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