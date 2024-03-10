В России доля трансграничной интернет-торговли упала до 3%

За прошедшие шесть лет на российском рынке доля трансграничной интернет-торговли упала до 3%. При этом общий объем рынка вырос в шесть раз, с 1,04 трлн рублей в 2017 году до 6,3 трлн рублей в 2023 году.

Основной причиной снижения доли трансграничной торговли называют развитие отечественных маркетплейсов, которые особенно активно развивались во время пандемии. Тогда покупки из-за границы были сильно затруднены, к тому же снизился беспошлинный минимум для покупок за рубежом. В результате население стало реже покупать самостоятельно, предпочитая поручать закупки предпринимателям-импортерам. Это дороже, но быстрее и удобнее.

Обратная сторона медали — монополизация рынка. Так, по информации ФАС, доля Ozon и Wildberries на рынке достигла 80%.



Ранее сообщалось, что 18 декабря в концертном зале Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма прошел масштабный форум «Мой бизнес. E-COM», в котором приняли участие лидеры рынка, ведущие эксперты, а также татарстанские предприниматели и самозанятые.



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Разиль Самигуллин