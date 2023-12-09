Лидеры российского рынка интернет-торговли обсудят в Казани планы на 2024 год

Фото: предоставлено для realnoevremya.ru пресс-службой Уполномоченного при главе (раисе) РТ по защите прав предпринимателей

18 декабря в концертном зале Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма (Казань, Деревня Универсиады, здание 35) пройдет масштабный форум «Мой бизнес. E-COM», в котором примут участие лидеры рынка, ведущие эксперты, а также татарстанские предприниматели и самозанятые, которые уже освоили интернет-торговлю или же только планируют это сделать.

За последние 3 года количество татарстанских предпринимателей, торгующих на маркетплейсах, увеличилось в 174 раза. Ими зарегистрировано уже более 56 тысяч онлайн-магазинов, выручка которых, по экспертным оценкам, в 2023 году превысит 60 млрд рублей. С ростом конкуренции на рынке на первый план выходит вопрос повышения эффективности бизнеса, поиска новых рыночных ниш.

Форум станет площадкой для обсуждения тенденций рынка интернет-торговли в 2024 году. Его участники смогут получить информацию о новых перспективных направлениях, успешных стратегиях продаж и выхода на российский и зарубежные рынки интернет-торговли непосредственно от владельцев и топ-менеджеров крупнейших федеральных маркетплейсов. Также на форуме будут работать выездные службы техподдержки маркетплейсов, специалисты которых ответят на все интересующие вопросы, связанные с развитием интернет-бизнеса.

В числе спикеров форума — владелица Wildberries Татьяна Бакальчук, управляющий директор ООО «Интернет Решения» (Ozon) Сергей Беляков, генеральный директор KazanExpress («Магнит Маркет») Линар Хуснуллин, директор по взаимодействию с органами государственной власти «Яндекс e-com и фудтех» (ООО «Яндекс») Дмитрий Русаков, вице-президент по связям с органами государственной власти «Алиэкспресс Россия» Сергей Лебедев, топ-менеджеры других российских онлайн-платформ, а также эксперты рынка.

— Для нас Татарстан является особым регионом. Здесь в 2019 году мы построили свой первый распределительный центр за пределами Москвы и Санкт-Петербурга и именно отсюда началась наше региональное развитие, сделавшее Wildberries тем, чем он является сейчас. Уникальный для России формат форума «Мой Бизнес. E-COM», его нацеленность на получение конкретной пользы для местных предпринимателей, привлечение лидеров рынка для обсуждения итогов 2023 года и планов на следующий год является очередным примером творческого подхода, который реализуют власти Татарстана к развитию рынка интернет-торговли. Поэтому мы с удовольствием приняли предложение принять участие в этом форуме, — сказала Татьяна Бакальчук.

предоставлено для realnoevremya.ru пресс-службой Уполномоченного при главе (раисе) РТ по защите прав предпринимателей

Форум «Мой бизнес. E-COM» организован Центром «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства РТ совместно с АНО «Центр электронной торговли «Маркетплейс.Легко» при поддержке Министерства экономики РТ. Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В форуме могут принять участие представители юрлиц, входящих в реестр субъектов МСП, и самозанятые Республики Татарстан. Участие бесплатное. Начало в 13.00. Регистрация на участие в форуме по ссылке: https://mybizforum.ru/

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Возрастное ограничение мероприятия 16+