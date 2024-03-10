Лотерейная компания ЕС выплатила российским банкам более €600 млн по займам

Лотерейная компания ЕС выплатила российским банкам более €600 млн по займам. ТНК Allwyn получила кредиты от дочерних компаний Сбера и ВТБ на сумму €640 млн в 2020 году. Позже организация получила тендер на право стать оператором Национальной лотереи Великобритании. Об этом сообщает The Guardian.

По тендеру доходы компании могут составить £6,5 млрд. После начала СВО против банков были введены санкции, а в марте 2022 года Allwyn погасила займы.

Ранее сообщалось, что сохранение ключевой ставки ЦБ РФ обеспечит высокую доходность на рынке сбережений. Банки будут стремиться сделать более привлекательными условия по вкладам до года, ожидая скорого возвращения цикла смягчения политики регулятора.

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Разиль Самигуллин