ВТБ: «Вклады до года выгоднее долгосрочных»

Сохранение ключевой ставки ЦБ РФ обеспечит высокую доходность на рынке сбережений. Банки будут стремиться сделать более привлекательными условия по вкладам до года, ожидая скорого возвращения цикла смягчения политики регулятора. Продление «времени вкладчика» стимулирует дальнейший рост сберегательной активности россиян. По прогнозам ВТБ, за февраль—март прирост объема рублевых средств физлиц в целом по системе составит 900 млрд рублей.

Центробанк на своем заседании сохранил ключевую ставку. Тренд на поддержание ключевой ставки, с большой долей вероятности, продлится до конца второго квартала, а затем ЦБ РФ вернется к циклу смягчения монетарной политики.

На этом фоне банки будут постепенно корректировать доходность по долгосрочным вкладам (от года). При этом ставки по депозитам до 12 месяцев большинство игроков сохранят без изменений. Таким образом, в ближайшей перспективе такие инструменты станут привлекательнее долгосрочных.

Сложившаяся ситуация на финансовом рынке будет стимулировать дальнейший рост интереса россиян к накоплению средств — прежде всего, в национальной валюте. По прогнозам, прирост объема рублевых средств физлиц составит 900 млрд рублей за февраль—март. В 2024 году ожидается увеличение рынка пассивов в отечественной валюте на 15,6%. ВТБ планирует нарастить объем рублевых сбережений розничных клиентов не менее чем на 20%.

Банк еще в конце прошлого года предложил доходность до 16% годовых — как по вкладам, так и накопительным счетам. В ближайшей перспективе ВТБ планирует сохранить эти условия. Это позволит вкладчикам получить хорошую рыночную доходность при размещении средств на срочном депозите, а также оставить часть денег «под рукой» на накопительном счете.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Нафиса Миннехузина