Власти Украины нарушили дипломатическую этику в объявлении о согласовании экс-главкома ВСУ
Власти Украины нарушили дипломатическую этику, объявив о согласовании экс-главкома ВСУ Валерия Залужного на должность посла в Великобритании. Об этом сообщают украинские СМИ.
Ранее сообщалось, что главком ВСУ Валерий Залужный ушел в отставку. Данную информацию сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.
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