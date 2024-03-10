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Власти Украины нарушили дипломатическую этику в объявлении о согласовании экс-главкома ВСУ

12:19, 10.03.2024

Власти Украины нарушили дипломатическую этику, объявив о согласовании экс-главкома ВСУ Валерия Залужного на должность посла в Великобритании. Об этом сообщают украинские СМИ.

Ранее сообщалось, что главком ВСУ Валерий Залужный ушел в отставку. Данную информацию сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

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Разиль Самигуллин
Общество
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