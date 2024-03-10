Загородные дома и земельные участки стали популярнее городских квартир

В России образовался ажиотажный спрос на загородные дома. Показатель за год взлетел до рекордных 68%. Эксперты предполагают, что спрос на земельные участки, дачи и дома в этом году превысит спрос на городские квартиры.

Причинами популярности загородной недвижимости стали доступная ипотека, более низкая стоимость квадратного метра по сравнению с городскими квартирами и высокий интерес частных инвесторов.

Ранее сообщалось, что цены на недвижимость начали снижаться по всему миру. Такая динамика фиксируется уже пять кварталов подряд. Это происходит на фоне российского ипотечного безумия, но проблема роста цен на недвижимость актуальна не только для России.

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Разиль Самигуллин