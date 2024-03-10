Рекордное число граждан России получили ВНЖ в Аргентине в 2023 году

В 2023 году 3 700 россиян получили вид на жительство в Аргентине. Это в четыре раза больше, чем в 2022 году, когда ВНЖ получили только 919 граждан России.

Основным способом получения резидентства остается «родильный туризм». Программа предоставления вида на жительство для иностранных родителей, чьи дети родились на территории Аргентины, действует в стране с 2009 года.

По информации, опубликованной Генеральной миграционной службой страны, больше всего заявок на ВНЖ поступило от граждан России — 11 525. На втором месте по числу заявок оказались граждане Китая — 3 375. Тройку лидеров замкнули граждане Парагвая — 2 728 заявок.

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Нафиса Миннехузина