В Казани скончалась женщина после аварии на улице Декабристов

По информации городской Госавтоинспекции, ДТП произошло на улице Декабристов рядом с домом №184. Пожилая женщина переходила дорогу в неустановленном месте, и ее сбил автомобиль.

В результате она получила сотрясение мозга, перелом лодыжки и предплечья. Через несколько часов женщина скончалась в реанимации.

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Нафиса Миннехузина