В Госдуме предложили закрепить обязанность авиакомпаний предоставлять место матери рядом с ребенком

Первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая обратила внимание на проблему, связанную с предоставлением авиакомпаниями места матери рядом с ее ребенком.

Из-за отсутствия соответствующего законодательного регулирования страдают родители, дети, другие пассажиры и сотрудники авиакомпаний. Совершенно очевидно, что мама должна сидеть рядом с ребенком-инвалидом.

Ранее Росстат сообщил о резком росте цен на перелеты в салоне экономкласса по территории России. В 2023 году средняя стоимость билета поднялась на 22,2%. Предыдущий значительный скачок цен был зафиксирован в 2008 году, когда они выросли на 30,9%.

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Разиль Самигуллин