В России за год выросли цены на перелеты эконом-классом на 22%

Росстат сообщил о резком росте цен на перелеты в салоне эконом-класса по территории России. В 2023 году средняя стоимость билета поднялась на 22,2%. Предыдущий значительный скачок цен был зафиксирован в 2008 году, когда они выросли на 30,9%.



В 2022 году подорожание составляло 15,6%. В 2021 году цены выросли только на 5,97%. Согласно данным Росстата, в декабре 2023 года средняя стоимость полета в эконом-классе составила 7,6 тысяч рублей за тысячу километров.

В 2022 году пассажиропоток российских авиакомпаний вырос на 55% по сравнению с предыдущим годом.

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Маргарита Головатенко