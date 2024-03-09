Российские женщины в 2023 году получили на 11% больше патентов, чем годом ранее

В 2023 году российские женщины получили 9 854 патента — на 11% больше, чем в 2022 году. Доля женщин в общей структуре выдач увеличилась с 24% до 28%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на компанию «Онлайн Патент».

Большинство патентов россияне получают на изобретения, еще 16% приходится на полезные модели, а 11% — на промышленные образцы.

Ранее сообщалось, что объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) запатентовала многофункциональный самолет тактической авиации. В описании к патенту говорится, что самолет будет двухместным, он предназначен для обнаружения и поражения воздушных, надводных и наземных целей.

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Разиль Самигуллин