В ОАК запатентовали сверхзвуковой многофункциональный самолет тактической авиации

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) запатентовала многофункциональный самолет тактической авиации. Об этом сообщает ТАСС.

В описании к патенту говорится, что самолет будет двухместным, он предназначен для обнаружения и поражения воздушных, надводных и наземных целей. Как отмечается в проектной документации, наиболее близкими к изобретению являются самолеты семейства Су-30МК, с которыми оно будет иметь несколько общих признаков и, соответственно, характеристик.

realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин

Самолет будет способен уничтожать цели управляемым и неуправляемым вооружением. Впоследствии судно можно будет использовать как воздушный пункт управления с возможностью обеспечения взаимодействия между авиационными и войсковыми формированиями, а также в качестве пункта управления беспилотными летательными аппаратами. В числе характеристик самолета есть преимущество в виде увеличенной дальности и продолжительности полета. Добиться этого разработчикам удалось за счет увеличения топливных баков на 10%.

Недавно сообщалось, что ОАК в следующем году поставит российским авиакомпаниям 22 импортозамещенных самолета SJ-100. В настоящее время ОАК совместно с перевозчиками рассматривает вариант предварительной эксплуатации в составе смешанных экипажей для того, чтобы можно было начинать знакомиться с самолетом, тренироваться и обучаться летать на нем, проверять инфраструктуру и так далее.



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Александр Зарипов