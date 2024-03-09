Эксперт рассказал, что нужно делать при утечке личной информации

Директор по информационным технологиям Edge Центр Сергей Липов рассказал, что нужно делать, если произошла утечка личных данных. По словам специалиста, чаще всего крадут пароли от электронной почты, номера банковских карт или, например, адрес либо номер телефона. Об этом сообщает RT.

В случае утечки рекомендуется:

обратиться в службы, которые помогут в той или иной ситуации: например, в банк, чтобы заблокировать карты;

как можно скорее изменить пароли от всех аккаунтов, которые могут быть связаны с утраченной информацией;

предупредить родственников, друзей, а также всех, с кем у вас есть контакт в интернете, что ваши данные украли;

связаться со специальными службами, которые занимаются защитой персональных данных, например, в России — это Роскомнадзор;

Также Сергей Липов напомнил о необходимости использовать сложные пароли и регулярно обновлять их, применять двухфакторную аутентификацию, не открывать подозрительные ссылки и не передавать свои персональные данные незнакомым.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин