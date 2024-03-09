Начальник дорожного ремонтно-эксплуатационного участка ПАД в Набережных Челнах оштрафован за снежный накат

Работник МУП «ПАД» в Набережных Челнах был осужден из-за снежного наката на улице Машиностроительной. Опасный участок был обнаружен в ходе рейда ГИБДД в новогодние праздники — 9 января. Об этом сообщают Chelny-biz.ru.

Дорожники не приняли мер после снегопада, и это привело к образованию опасного снежного наката. Отвечать за ситуацию пришлось начальнику дорожного ремонтно-эксплуатационного участка МУП «ПАД».

Мужчина не явился в суд, однако при составлении протокола он признал свою вину. В итоге его оштрафовали на 20 тысяч рублей, о чем сообщили в пресс-службе горсуда Набережных Челнов.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Нафиса Миннехузина