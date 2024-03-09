На улицах Казани отключили подачу воды из-за аварий на водопроводе
В четырех районах Казани 9 марта 2023 года произошло отключение холодного водоснабжения из-за аварий на водопроводных сетях. Временно ограничена подача воды в жилые дома и административные здания.
Прекращена подача воды по улицам:
- п. Северный, ул. Ашхабадская, 40 частных домов;
- ул. Мартына Межлаука, 6 (административное здание), Московская, 41; 43; 49 (три административных здания);
- Складская, 10 (административное здание), ул. Техническая, 13 (многоквартирный дом), 13А; 15; 15 к.1; 17; 17А; 17Б; 2; 2 к.1; 21; 50; 52; 52 к.1; 54 (13 административных зданий);
- ул. Тульская, 56, 58 (два административных здания), п. Новое Караваево, 60 частных домов.
Отключение водоснабжения произошло из-за аварийных ситуаций на водопроводе по следующим адресам:
- п. Северный, ул. Ашхабадская, д. 164;
- ул. Московская, д. 45;
- ул. Техническая, д. 21;
- п. Новое Караваево, пересечение улиц И. Федорова и Пестеля.
Время возобновления подачи воды не указано, так как это зависит от темпов устранения аварий.
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