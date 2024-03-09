Стали известны детали возвращения российского космонавта Константина Борисова на Землю

Ожидается, что расстыковка корабля Crew Dragon с российским космонавтом Константином Борисовым от американского сегмента МКС ожидается 11 марта в 18:05 мск. Об этом сообщает космическое агентство NASA.

Ориентировочно в 12:35 мск 12 марта корабль приводнится возле побережья штата Флорида.

Ранее сообщалось, что с космического центра имени Кеннеди NASA во Флориде состоялся пуск ракеты-носителя Falcon-9. Экипаж Crew-8, в который вошел Александр Гребенкин, отправился к Международной космической станции.

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Разиль Самигуллин