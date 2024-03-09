В Госдуме разрабатывают законопроект о паллиативном статусе плода до рождения

Понятие паллиативного статуса может быть применено к случаям, когда женщина уже беременна, но ей сообщают, что у ребенка есть врожденные заболевания или он родится больным.

Это также касается случаев, когда беременность наступила в результате изнасилования, а женщина не может воспитать будущего ребенка или сделать аборт по медицинским показаниям. Законопроект разрабатывает Государственная Дума.

— Этим женщинам мы хотим дать шанс выносить и родить ребенка. Им будет обеспечена медицинская, юридическая, психологическая, медикаментозная и социальная поддержка. При этом в любой момент женщина сможет сказать, что передумала, и оставить ребенка, — рассказала о проекте член комитета Госдумы по здравоохранению Татьяна Буцкая.

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Нафиса Миннехузина