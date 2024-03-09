В Казани у водителя из Хабаровска обнаружили почти 9 кг взрывчатки

Сотрудники полка дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Управления МВД России по г. Казани остановили автомобиль «Форд», за рулем которого был житель Хабаровска 1959 года рождения. При проверке документов полицейские заметили, что водитель нервничает. Его машину и личные вещи решили досмотреть.

Внутри автомобиля и в вещах водителя обнаружили подозрительные предметы. Экспертиза показала, что они содержат взрывчатое вещество общей массой около 9 кг.

По данному факту Следственный отдел МО МВД России «Верхнеуслонский» возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ. Водителя задержали.

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Нафиса Миннехузина