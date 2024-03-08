В Татарстане генподрядчика капитального ремонта обвинили в мошенничестве на 15 миллионов рублей

Руководитель компании ООО «РМУ Строй», которая была субподрядчиком капитального ремонта жилых домов в Набережных Челнах, обвиняется в мошенничестве на сумму более 15 миллионов рублей. По предварительной версии следствия, Валентин Королик, руководитель предприятия, похитил оборудование и товарно-материальные ценности. Об этом сообщает «Chelny-biz.ru».

Средства на капитальный ремонт были выделены «Фондом жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан» в 2020 году. Накануне городской суд Набережных Челнов рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Валентина Королика. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

С октября прошлого года Королик находится в федеральном розыске. Суд Набережных Челнов назначил ему арест на два месяца, который начнут исчислять с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации или с момента задержания на территории страны. Постановление в законную силу не вступило.

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Нафиса Миннехузина