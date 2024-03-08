В Высокогорском районе изменят программу развития образования на 2022—2026 года

Высокогорский муниципальный район Татарстана внес изменения в муниципальную программу «Развитие образования на 2021—2025 годы». Изменения затронули следующие пункты.

Изменилось название программы и период ее действия — «Программа развития образования в Высокогорском муниципальном районе на 2022—2026 годы».

Обновлены финансовые расходы на программу. Финансирование будет рассчитано на основе сложившихся норм и с учетом государственных гарантий педагогам и обучающимся.

Уточнены объемы и источники финансирования. Общий объем финансирования программы составит 702 978,6 тыс. рублей, в том числе

2022 год — 1 223 816,7 тыс. рублей;

2023 год — 1 369 514,9 тыс. рублей;

2024 год — 1 476 159,1 тыс. рублей (прогноз);

2025 год — 1 478 783,3 тыс. рублей (прогноз);

2026 год — 1 481 512,5 тыс. рублей (прогноз).

Обновлен раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие дошкольного образования в Высокогорском районе на 2022—2026 годы». Объем ее финансирования составит 290 526,1 тыс. рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Нафиса Миннехузина