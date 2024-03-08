Лениногорск планирует обновить систему городского водоснабжения

Постановление о внесении изменений в инвестиционную программу ООО «Водоканал» по строительству и реконструкции систем водоснабжения города Лениногорска было принято исполнительным комитетом муниципального образования.

Согласно постановлению, сроки реализации программы переносятся с 2024—2026 на 2025—2027 годы. Также было решено направить ее техническое задание в «Водоканал» для разработки обновленной версии. В остальном текст документа остался без изменений.

Программа направлена на развитие и модернизацию водопроводного хозяйства Лениногорска. Постановление уже опубликовано на официальном портале правовой информации Республики Татарстан и на сайте Лениногорского муниципального района.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Нафиса Миннехузина