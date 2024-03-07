Экономист предрек дальнейшее падение выдач ипотеки россиянам

При сохранении высокой ключевой ставки Центробанка объемы выдачи ипотеки упадут в два-три раза в 2024 году по сравнению с 2023 годом. Такой прогноз дал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. Об этом сообщает «Газета.ru».

Специалист связывает падение выдач с высокими процентами банков по коммерческой ипотеке (до 25 процентов) и ужесточением требований ЦБ к заемщикам по льготным программам, где первоначальный взнос вырос до 30 процентов стоимости нового жилья.

По мнению экономиста, отмена программы льготной ипотеки с 1 июля окажет дополнительное негативное влияние на динамику ипотечного рынка. Но возобновление роста спроса на ипотеку может произойти на фоне пересмотра ключевой ставки ЦБ в сторону снижения не ранее середины осени текущего года. Высокая ключевая ставка замораживает рынок кредитования, подытожил Лобода.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин