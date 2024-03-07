Банк России опубликовал курс валют на 8 марта
Банк России опубликовал официальный курс валют на четверг, 8 марта. По отношению к основным денежным единицам рубль ослаб.
Так, юань прибавил 7 копеек, доллар и евро — 41 и 68 копеек соответственно. Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань — 12,58 рубля;
- доллар — 90,75 рубля;
- евро — 98,88 рубля.
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