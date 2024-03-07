Стало известно, что чаще всего обсуждается в мессенджерах перед 8 Марта

Традиционно перед 8 Марта мужчины активно покупают подарки и бронируют рестораны. Онлайн-сервис Wazzup выяснил, какие слова и фразы, связанные с Международным женским днем, чаще всего упоминали в мессенджерах. Об этом сообщает издание «Газета.ru».

Оказалось, что существительное «цветок» чаще упоминалось в переписке 14 февраля — около 6 тысяч раз. А вот «тюльпаны» обсуждали куда реже, причем еще за три недели до праздника. Существительное «ресторан» в среднем упоминали 117 раз в день, а «вино», «винишко» и «просекко» — 272, 2,6 и 5,1 раза в день соответственно.

Слово «подарок» в переписках ежедневно набирали несколько десятков тысяч раз, а самым популярным сюрпризом стал фен-стайлер. Не менее активно обсуждали и саму дату праздника — 8 марта. В целом можно сказать, что мужчины с нетерпением ждали Международного женского дня.

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Разиль Самигуллин