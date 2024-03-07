Аналитики изучили траты россиян перед 8 марта и выделили популярные категории подарков

Аналитики ретейлера Lamoda проанализировали траты россиян перед Международным женским днем и выделили востребованные категории подарков, которые пользуются наибольшим спросом у россиян.

Согласно исследованию, прирост трат на подарки перед 8 Марта составил 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самыми популярными стали аксессуары: спрос на них вырос почти на 50%, а средний чек составил 4 800 рублей. В тренде — наборы заколок, визитницы, кошельки и бижутерия. Также россияне активно покупают товары для дома: декоративные блюда, шейкеры, наполнители для аромадиффузора и полотенца. Спрос на эту категорию товаров увеличился на 40%, а средний чек — 1 100 рублей.

Популярность косметических наборов выросла на 60%. Среди уходовой косметики востребованы тоники, спреи для лица и тела, а среди декоративной — скульпторы. Парфюмерия представлена парфюмированными спреями для тела и парфюмерными наборами. Наиболее дорогостоящими подарками стали сумка Philipp Plein за 229 600 рублей, духи Clive Christian за 75 680 рублей и стайлер Dyson за 54 990 рублей.

Ранее сообщалось, что средний чек жителей Татарстана в маркетплейсах к 8 Марта увеличился вдвое. Сумма покупки в период праздника увеличилась на 115% и в 2024 году составила 2 872 рубля.

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Разиль Самигуллин