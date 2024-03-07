Уровень бедности в России снизился до исторического минимума

Росстат сообщил о снижении уровня бедности в России. В 2023 году за чертой бедности находилось 9,3% населения, что составляет 13,5 млн человек. Годом ранее этот показатель достигал 9,8%.

Уровень бедности определяли на основе стоимости потребительской корзины на одного человека. В результате получилась сумма в 14,3 тыс. рублей в месяц.

Среди причин снижения уровня бедности отмечают повышение зарплат на фоне дефицита кадров, а также выплат семьям с детьми. Зарплаты выросли благодаря конкуренции за кадры: предприятия стали предлагать сотрудникам на 19% больше. При этом компании все еще испытывают нехватку работников.

Ранее сообщалось, что доля россиян, живущих за чертой бедности, по итогам второго квартала 2022 года оказалась равна 12,1%, следует из данных Росстата. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень бедности снизился: во втором квартале 2021 года ниже границы бедности жили 12,5% россиян, по итогам первого полугодия — 13,2%.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин