В Казани горит банный комплекс на территории Михайловской усадьбы
Пожар вспыхнул в ресторанном комплексе «Михайловская усадьба» в поселке Малые Клыки. Информация о происшествии, а также видео пожара распространились в местных teegram каналах.
Сообщается, что горит банный комплекс при ресторане.
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