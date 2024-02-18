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В Казани горит банный комплекс на территории Михайловской усадьбы

20:57, 18.02.2024
В Казани горит банный комплекс на территории Михайловской усадьбы
Фото: предоставлено realnoevremya.ru очевидцами

Пожар вспыхнул в ресторанном комплексе «Михайловская усадьба» в поселке Малые Клыки. Информация о происшествии, а также видео пожара распространились в местных teegram каналах.

Сообщается, что горит банный комплекс при ресторане.

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Галия Гарифуллина
Происшествия Татарстан
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