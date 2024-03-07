Среднестатистическому жителю России для счастья нужно 215 тысяч рублей в месяц

Среднестатистическому россиянину для счастья необходимо 215 тысяч рублей в месяц. При этом запросы мужчин на 30% выше, чем у женщин: 244 тысячи и 189 тысяч рублей соответственно. Об этом сообщает RT.

Больше всего денег для счастья нужно москвичам — 267 тысяч рублей в месяц, а меньше всего жителям Кирова — 178 тысяч рублей ежемесячно. Опрос проводился среди представителей экономически активного населения из всех округов страны. Исследование показало, что самые скромные запросы у молодежи до 24 лет: их счастье стоит менее 160 тысяч рублей в месяц.

В пятерку городов с самыми высокими запросами вошли также Владивосток (250 тысяч рублей), Санкт-Петербург (237 тысяч рублей), Челябинск (235 тысяч рублей) и Ростов-на-Дону, Красноярск и Уфа (по 233 тысячи рублей).

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Разиль Самигуллин