Перед 8 марта спрос на праздничных специалистов вырос на 80%

Аналитики «Авито Работы» выяснили, что за последний месяц число вакансий для «праздничных» специалистов выросло на 80%. В сравнении с февралем прошлого года количество временных предложений о работе увеличилось на 53%.



Сильнее всего вырос спрос на продавцов (+244%), флористов (+212%) и курьеров (+195%).



К 8 марта:

Флорист: в Москве флорист на подработке с 3 по 8 марта может заработать от 40 000 до 60 000 рублей. Специалисту предстоит собирать букеты и композиции. Оплата за смену в день составляет от 5 000 до 12 000 рублей.

Курьер: автокурьеру с 7 по 9 марта предлагают от 5 500 до 15 000 рублей в день. Курьеру предстоит доставлять шары, цветы, игрушки и открытки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Продавец: в Санкт-Петербурге продавцу 7 и 8 марта предлагают 1 900 рублей в день за 12-часовую смену.

Не только работодатели ищут сотрудников на праздники, но и соискатели активно откликаются на временные вакансии. За последний месяц интерес кандидатов к трудоустройству на праздничные выходные вырос на 222%. Чаще всего специалисты откликались на позиции флориста (+409%). Другими популярными вакансиями также стали продавцы (+290%) и курьеры (+244%).

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Нафиса Миннехузина