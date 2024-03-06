Александр Радулов набрал 700-е очко в КХЛ
Капитан «Ак Барса» Александр Радулов в матче с «Автомобилистом» своей передачей заработал 700-е в КХЛ. Сейчас в активе казанского нападающего 244 + 456 очков.
Больше Радулова в истории КХЛ очков набрали только Сергей Мозякин — 928 и Вадим Шипачев — 920.
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