Александр Радулов набрал 700-е очко в КХЛ

Фото: Динар Фатыхов

Капитан «Ак Барса» Александр Радулов в матче с «Автомобилистом» своей передачей заработал 700-е в КХЛ. Сейчас в активе казанского нападающего 244 + 456 очков.

Больше Радулова в истории КХЛ очков набрали только Сергей Мозякин — 928 и Вадим Шипачев — 920.



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Олег Исаков