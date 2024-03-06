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Александр Радулов набрал 700-е очко в КХЛ

20:10, 06.03.2024
Александр Радулов набрал 700-е очко в КХЛ
Фото: Динар Фатыхов

Капитан «Ак Барса» Александр Радулов в матче с «Автомобилистом» своей передачей заработал 700-е в КХЛ. Сейчас в активе казанского нападающего 244 + 456 очков.

Больше Радулова в истории КХЛ очков набрали только Сергей Мозякин — 928 и Вадим Шипачев — 920.

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Олег Исаков
СпортХоккей Татарстан
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