ЦБ упраздняет стандартные стратегии доверительного управления

Центральный банк России планирует исключить возможность использования стандартных стратегий доверительного управления. Это значит, что управляющие компании больше не смогут применять единый инвестиционный профиль и единые правила управления для всех своих клиентов.

Такое решение было принято с целью расширения предложений стратегий доверительного управления, которые будут наилучшим образом отвечать персональным инвестиционным ожиданиям клиентов и их риск-аппетиту.

Стоит отметить, что с 2023 года у инвесторов появилась возможность покупать паи паевых инвестиционных фондов (ПИФ) на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Это может рассматриваться как альтернатива доверительному управлению.

Помимо этого, Банк России планирует усовершенствовать порядок составления инвестиционного профиля клиента, который заключает договор доверительного управления. Благодаря этому будет возможно более точно определить цели клиента и оценить допустимый для него риск.

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