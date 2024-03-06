«Семьеведение» не войдет в перечень обязательных школьных предметов

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что курс «Семьеведение», который планируется внедрить в школьную программу, будет внеурочным. Он не войдет в перечень обязательных предметов.

— Курс «Семьеведение», который планируется внедрить в школьную программу, будет внеурочным и не войдет в перечень обязательных предметов, — заявила Татьяна Голикова.

В учебные программы школ и вузов Казани введут уроки семьеведения.



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Нафиса Миннехузина