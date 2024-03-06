Сегодня может состояться последний матч «Ак Барса» в этом сезоне КХЛ

Фото: Максим Платонов

Казанский «Ак Барс» сегодня сыграет четвертый матч 1/8 серии плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина с екатеринбургским «Автомобилистом». Этот матч может стать последним для казанцев в этом сезоне.

Подопечные Зинэтулы Билялетдинова в текущей серии плей-офф Кубка Гагарина уступают уральцам со счетом 0:3 — за все матчи «барсы» забросили лишь две шайбы, в то время как соперник девять раз поразил ворота «Ак Барса».

За всю историю КХЛ лишь одной команде удалось «вытащить» серию с «0-3» — 1 из 61 случаев (1,6%).



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Олег Исаков