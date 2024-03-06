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Происшествия

В Туве локализован пожар на Шагонарской ТЭЦ

10:23, 06.03.2024

Глава Тувы Владислав Ховалыг сообщил о 18 госпитализированных в результате пожара на Шагонарской ТЭЦ. Погибших, по предварительным данным, нет. Об этом сообщают RT.

На месте создан оперативный штаб, все четыре котла ТЭЦ не пострадали, но центральное отопление отключено. Его подача возобновится сегодня.

Причины произошедшего устанавливаются.

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Нафиса Миннехузина
Происшествия
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