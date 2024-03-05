Рустам Минниханов встретился с заместителем председателя правительства РФ Викторией Абрамченко

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства Российской Федерации Викторией Абрамченко. Событие состоялось в Москве.

На встрече рассмотрели результаты работы и ключевые показатели в республике в сфере экологии и природопользования. Также обсудили поддержку лесного хозяйства и мероприятия по уходу за лесами для сохранения их полезных функций.

Республика подготовила законопроект, который позволит лесничествам заготавливать перестойный, невостребованный арендаторами лес. Инициативу поддержала Виктория Абрамченко и сообщила о подготовке положительного отзыва правительства на законопроект. Татарстан будет пилотным регионом для апробации изменений.

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Разиль Самигуллин