На реставрацию фабрики Алафузова инвестор готов выделить 10 млрд рублей

На реставрацию фабрики Алафузова инвестор готов выделить 10 млрд рублей. Здание и его территорию превратят в общественное место. Проект был создан московским архитектурным бюро. С нововведениями объект превратится многофункциональный центр. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала «ТНВ».

На данный момент на территории объекта 26 пустующих зданий и помещений. Две постройки на территории фабрики имеют статус культурного наследия, внутри них в будущем откроются музей и образовательный центр. В здании ткацкой фабрики появятся отели и рестораны. В планах также построить жилые дома, международную школу, офисы, парки и прогулочные зоны.

Работы будут проводиться на средства инвесторов. На реставрацию территории руководитель казанской компании Андрей Белюков готов выделить 10 млрд рублей. В настоящее время данный проект должна рассмотреть и согласовать вневедомственная комиссия по вопросам градостроительной деятельности. Срок реализации проекта 5-7 лет.

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Разиль Самигуллин