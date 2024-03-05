Российский рынок акций превысил 3300 пунктов по индексу МосБиржи

Российский рынок акций сегодня, 5 марта, продемонстрировал оптимизм на фоне сообщений о дивидендных выплатах и корпоративных отчетах, несмотря на выборочную фиксацию прибыли игроками, негативные сигналы с внешних рынков и волатильность нефтяных котировок.

В результате индекс МосБиржи превысил рубеж в 3 300 пунктов впервые с февраля 2022 года. Долларовый индекс РТС вырос на 0,9% и достиг 1147,64 пункта. Курс доллара снизился на 0,63 рубля, достигнув значения в 90,63 рубля.

Ранее сообщалось, что рынок акций РФ на старте торгов в понедельник продолжил подъем прошлой пятницы. Индексы Мосбиржи и РТС прибавили 0,4—0,6%. В лидерах роста — акции «Яндекса».



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Разиль Самигуллин