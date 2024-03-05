Создатели игр из Татарстана стали победителями финала Всероссийского конкурса «Начни игру»

Создатели игр из Татарстана стали победителями финала Всероссийского конкурса «Начни игру». Победу одержали 24 разработчика, которые осваивали геймдев-профессии в рамках партнерского задания, а также три команды Акселератора игровых проектов.

Победу в специальности «Unity-разработчик» среди финалистов до 18 лет одержал Радомир Тазеев. Первое место в Акселераторе игровых проектов и партнерскую номинацию «Приз зрительских симпатий» заняла Эльвира Асхадуллина и победителем в партнерской номинации «Выбор ИГРОПРОМА» стала команда MindEdges с игрой Agronom, их капитан стал «Лучшим спикером».

В борьбу за призовые места вступили 296 индивидуальных разработчиков и 82 командных игрока из 62 регионов России, а также граждан трех зарубежных государств — Казахстана, Узбекистана и Литвы. Для финалистов также была организована открытая деловая программа, которая состояла из 32 лекций, мастер-классов и воркшопов от ведущих представителей индустрии.

За два сезона акселератора были отобраны 58 проектов, два из которых стали резидентами Фонда Сколково и получили поддержку в размере 14 миллионов рублей, а десять проектов уже вышли в магазины приложений. Также в рамках направления «Партнерский кейс» более 70 участников получили предложения поступить на стажировку или предложения о трудоустройстве.

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Разиль Самигуллин