ЦБ смягчил требования к участию НПФ в IPO

Банк России разработал проект указания, уточняющий требования к инвестированию пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами (НПФ) в акции российских компаний при первичном публичном размещении (IPO).

Согласно проекту указания ЦБ, совокупная стоимость акций эмитента при размещении должна составлять не менее 3 млрд рублей (сейчас — 50 млрд рублей). НПФ смогут приобрести акции в объеме до 10% от общего объема размещения (ранее — 5%).

Кроме того, НПФ смогут вкладывать пенсионные накопления в акции российских компаний, не включенные в индекс Мосбиржи и первый котировальный список. Однако такие акции НПФ сможет приобретать только в пределах единого 7%-го лимита на активы с дополнительным уровнем риска. По мнению регулятора, изменения в требованиях помогут развитию фондового рынка, а также поддержат интерес НПФ к участию в IPO.

Ранее сообщалось, что Центробанк России зафиксировал появление новых схем, которые несут риски при покупке строящегося жилья. Некоторые банки совместно с застройщиками предлагают оформляющим ипотеку россиянам договоры участия в долевом строительстве.

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Разиль Самигуллин