Индексы PMI сферы услуг и производства России в феврале показали значительное снижение

Согласно данным исследования S&P Global, индекс PMI сферы услуг России в феврале 2024 года составил 51,1 пункта, снизившись с январского значения 55,8 пункта. Это самые низкие показатели роста за 13 месяцев. Совокупный индекс объемов производства составил 52,2 пункта, что также меньше, чем в предыдущем месяце.

Однако эксперты ожидают скорого восстановления сферы услуг. Они считают, что данные показатели отражают последствия высокой базы прошлого года. В частности, в 2023 году в некоторых отраслях отмечался дефицит кадров, что привело к росту деловой активности. Текущие данные указывают на замедление роста сферы услуг, но не рецессию.

Стоит отметить, что индекс выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а значение ниже этого уровня — на ее замедление. Значения выше или ниже пограничных сигнализируют соответственно о благоприятной или неблагоприятной ситуации на рынке.

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Нафиса Миннехузина