За 4 марта в Казани зафиксировали 216 ДТП

За 4 марта 2023 года в Казани зафиксировали 216 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях.

Из них четыре происшествия с пострадавшими: два столкновения из-за несоблюдения дистанции и проезда перекрестков, а также два наезда на пешеходов при повороте направо на нерегулируемом пешеходном переходе.

Кроме того, в этот день задержали семерых водителей в состоянии алкогольного опьянения и четверых водителей, у которых не было права управления транспортным средством.

Также в отделы полиции по подозрению в совершении преступлений доставили четырех граждан.

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Нафиса Миннехузина