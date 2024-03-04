Зинэтула Билялетдинов: «Сдаваться не собираемся»

Фото: Максим Платонов

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов оценил шансы казанского команды на проход в следующий раунд Кубка Гагарина после третьего поражения от «Автомобилиста». По мнению наставника, его подопечные постараются исправить сложившуюся ситуацию.

— Ситуация непростая, но решаемая. Мы будем серьезно готовиться, сдаваться не собираемся, — приводит слова наставника пресс-служба «Ак Барса».

Билялетдинов обратил внимание на «неплохую игру» своих хоккеистов, но подчеркнул, что у команды проблемы с результативностью. Моментов для голов хватает, но их не удается реализовать в голы, считает спикер.

— Создаем моменты, не могу сказать, что не создаем. Каким бы соперник не был, как бы он не оборонялся, мы должны забивать. Одна шайба за три игры — это мизер. Поэтому будем работать, разговаривать, пытаться что-то сделать, — резюмировал главный тренер.

Четвертую игру обе команды также проведут в Екатеринбурге. «Барсы» находятся в шаге от вылета из плей-офф.