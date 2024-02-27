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Стоимость биткоина поднялась выше $56 тысяч

12:05, 27.02.2024
Стоимость биткоина поднялась выше $56 тысяч
Фото: Максим Платонов

Цена биткоина в ходе торговой сессии поднялась до $56,4 тысячи. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.

Последний раз стоимость биткоина поднималась выше $56 тысяч в начале декабря 2021 года.

Самая высокая цена у биткоина была в ноябре 2021 года. Он подорожал до $69 044. Самую низкую цену фиксировали в июле 2013 года. Тогда криптовалюту можно было приобрести всего за $67,81.

Днем ранее стоимость биткоина превысила отметку в $53 тысячи.

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