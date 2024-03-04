В Татарстане ожидают ночные морозы до -24°

Сегодня днем в Татарстане будет малооблачно и без осадков, а температура воздуха составит от –7 до +2°.

Завтра, 5 марта, ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Ночью столбики термометров опустятся до –6... –11°, при прояснениях — до –17°, а днем температура повысится до –4... +1°.

В среду, 6 марта, местами возможен небольшой снег. Ночью температура составит –8... –13°, в некоторых местах до –18°, а днем будет –2... –7°.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в четверг, 7 марта, существенных осадков не ожидается. Ночью похолодает до –14... –19°, в некоторых местах — до –24°, а дневная температура составит –3... –8°.

8 и 9 марта местами пройдет небольшой снег, а температурный фон будет в пределах –7... –12° ночью и –1... –6° днем.

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