Татарстанцы чаще всего созваниваются с Москвой и соседними регионами

Как рассказали «Реальному времени» в пресс-службе «Мегафона», чаще всего жители республики в январе — феврале общались по телефону с абонентами из соседних регионов: Самарской, Ульяновской, Оренбургской областей, Башкортостана, Чувашии, а также Москвы и Подмосковья.

В пресс-службе ПАО «Таттелеком» (бренд «Летай») сообщили «Реальному времени», что география общения абонентов «Летай», помимо Татарстана, в большей части приходится на коммуникации с жителями Москвы и Московской области.



— Мобильная связь связывает тех, кто общался из Татарстана, с жителями соседних республик и областей. В топ-5 таких территорий вошли Башкортостан, Удмуртия, Чувашия, а также Ульяновская и Самарская области, — отметили в ПАО «Таттелеком».

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