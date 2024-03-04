В МЧС назвали точное время проверки систем оповещения населения в Татарстане

Проверка системы оповещения населения в Татарстане стартует в 10.40 в среду, 6 марта. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РТ.

— В 10.40 зазвучат сирены и речевые сиренные установки с последующей передачей в 10.43 речевого сообщения в эфире радио- и телеканалов. Так подается сигнал гражданской обороны «Внимание всем!». Услышав сирену, жители республики должны включить радио или ТВ, прослушать речевое сообщение и действовать согласно услышанным правилам, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Последнюю проверку в республике проводили 4 октября. Мероприятие плановое и проводится два раза в год — в марте и в октябре.

В июле 2023 года в Татарстане выявили 244 бесхозные системы оповещения. Установили и ввели в эксплуатацию эту технику еще в 1970—1980-х годах. Подробнее — в материале «Реального времени».

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