На разработку концепции нового терминала аэропорта в Казани потратят 2 млн рублей

На разработку концепции нового здания казанского аэропорта выделят 2 млн рублей. Данная постройка станет третьим терминалом авиасообщения для столицы Татарстана. Заказчиком выступает АО «Международный аэропорт «Казань».

Согласно контракту подрядчик обязуется выполнить работы по разработке проекта архитектурного облика нового здания аэровокзального комплекса в увязке с уже существующими терминалами. Также он должен создать планировку транспортного движения и благоустройства привокзальной площадки.

В том числе в перечень работ входит устройство подсветки фасадов, проведение четырех полос движения транспорта, постройка парковки с двумя тарифными зонами, архитектурных форм, «зеленых островков». Подрядчик должен представить проект работ до 22 апреля, сами же работы должны быть окончены в 2026 году.

Ранее сообщалось, что за 2023 год пассажиропоток в аэропорту «Казань» составил 5 млн 168 тысяч человек. Это рекордный показатель по объемам авиаперевозок за двенадцать месяцев.

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Разиль Самигуллин