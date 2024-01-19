В 2023 году казанский аэропорт обслужил рекордное количество пассажиров

За 2023 год пассажиропоток в аэропорту «Казань» составил 5 млн 168 тысяч человек. Это рекордный показатель по объемам авиаперевозок за двенадцать месяцев, рассказали в пресс-службе Миндортранса Татарстана.

По сравнению с 2022 годом число пассажиров, которых обслужило предприятие, выросло на 28,6%. В ведомстве добавили, что казанский аэропорт впервые занял первое место по объему пассажирских перевозок среди аэропортов Приволжья.

Всего в прошедшем году из Казани было отправлено 21 674 рейса. Увеличение пассажиропотока на внутренних воздушных линиях было равно 20,3%, всего в аэропорте обслужили 3 млн 736 тысяч пассажиров. Наибольшим спросом пользовались такие направления, как Санкт-Петербург, Махачкала, Минеральные Воды, Новосибирск и Сочи. Популярны были также рейсы в Москву.

Что касается международных направлений, прирост составил 56,9%. Обслужено 1 млн 432 тысячи пассажиров, что для аэропорта также рекорд. Чаще всего из Казани летали в Анталью, Дубай, Хургаду, Шарм-эль-Шейх и Стамбул.

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Галия Гарифуллина